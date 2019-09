Mugabe sepolto nel suo villaggio

(ANSA-AP) - ZVIMBA (ZIMBABWE), 28 SET - Un funerale strettamente privato circondato da uno stretto cordone di sicurezza nel villaggio di origine della sua famiglia: finisce così la parabola di Robert Mugabe, uno dei dittatori rimasti più a lungo al potere. Quaranta anni tra incarichi da premier, presidente e per tutto il tempo leader del partito, chiusi pochi mesi fa da moti di piazza e dall'invito da parte del governo militare a farsi da parte. Poco dopo il decesso a Singapore, a 95 anni di età. La cerimonia di oggi, aperta solo a poche persone autorizzate contrariamente agli usi locali che prevedono che i funerali siano aperti a tutti, è stata decisa dopo una settimana di trattative tra il governo e la famiglia. Quest' ultima avrebbe voluto che si tenesse in un cimitero della capitale dove era in costruzione un mausoleo su una collina. L'altro ieri, però, il governo ha annunciato alla famiglia di avere cambiato idea, e il monumento, già in costruzione, è rimasto incompiuto e seminascosto dalle impalcature.