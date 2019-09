Hong Kong: scontri, raduno termina prima

PECHINO, 28 SET - Il raduno pro-decmocrazia di Tamar Park, tenuto per commemorare i 5 anni delle proteste di Occupy Central, è finito in anticipo a causa delle violenze sporadiche tra alcuni manifestanti e la polizia. Gli agenti hanno usato spray urticanti e cannoni ad acqua armati con il liquido blu identificante per disperdere la folla, soprattutto quando alcuni attivisti hanno iniziato a lanciare mattoni e molotov verso gli edifici governativi. La polizia, in un comunicato sui social media, ha denunciato che "alcuni dimostranti violenti" hanno danneggiato le proprietà fuori dagli uffici governativi e usato laser contro un elicottero, causando "una seria minaccia" per tutte le persone presenti.