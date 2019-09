Arriva libro Hillary e Chelsea Clinton

NEW YORK, 28 SET - Arriva il 'Libro delle donne coraggiose' di Hillary e Chelsea Clinton. Pubblicato da Simon & Schuster. Il volume raccoglie le storie di donne che hanno fatto la differenza: dalle attiviste alle figure politiche, dalle scrittrici alle campionesse olimpiche. L'ex segretario di Stato e sua figlia percorreranno in lungo e in largo gli Stati Uniti per promuoverlo. E lo faranno in momento delicato per la politica americana, con i democratici che hanno avviato l'indagine per un possibile impeachment di Donald Trump. In alcuni estratti del libro diffusi da Cbs, Hillary e Chelsea Clinton si soffermano sulla storia della senatrice del Maine Margaret Chase Smith, colei che ha denunciato il senatore Joe McCharthy ed è divenuta la prima donna a perseguire la nomination per la Casa Bianca.