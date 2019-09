Amnesty attacca Trump sui rifugiati

NEW YORK, 28 SET - Un "nuovo tentativo dell'amministrazione Trump di alimentare l'dio e la divisione". Amnesty International commenta così la decisione della Casa Bianca di ridurre anche per il prossimo anno il numero dei rifugiati che saranno ammessi negli Stati Uniti. Il tetto è stato fissato a 18.000. "Questa amministrazione non è evidentemente interessata a fornire protezione ai rifugiati. Il numero stabilito non si basa sui fatti" che dicono che "gli Stati Uniti possono accogliere molti più rifugiati, come hanno fatto per decenni" afferma Ryan Mace, di Amnesty International Usa. "Il presidente sta abusando dei suoi poteri sfruttando persone che cercano solo la salvezza solo per alimentare un clima di ostilità e di paura - aggiunge Mace -. Nonostante la maggioranza degli statunitensi sostenga l'accoglienza dei rifugiati, questa amministrazione sta facendo a pezzi le protezioni e i valori tradizionali per i suoi meri interessi".