Uomo ragno scala edificio a Francoforte

BERLINO, 28 SET - Nuova impresa, e nuovi guai con la polizia, per l''uomo ragno francese' che scala le facciate dei grattacieli: stavolta Alain Robert si è arrampicato sui 153 metri dello 'Skyper' di Francoforte, nel quartiere delle banche della città tedesca. Lo riferisce l'agenzia Dpa. Il 57enne ha impiegato solo circa 20 minuti per scalare una torre del complesso edilizio di 38 piani, e quando ridisceso per la stessa via ha trovato ad accoglierlo agenti di polizia: gli hanno contestato una semplice infrazione anche se viene valutata la violazione di domicilio, riferisce l'agenzia tedesca. 'L'uomo ragno' a inizio anno aveva scalato l'edificio più alto di Manila, la capitale delle Filippine. Entrato nel Guinness dei Primati, Robert è già stato fermato dalla polizia in diverse città del mondo, ma non abbandona la sua singolare attività.