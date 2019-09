Egitto: allentate le misure di sicurezza

IL CAIRO, 28 SET - Misure di sicurezza ridotte al Cairo il giorno dopo che la polizia aveva rafforzato il numero di poliziotti a piazza Tahrir per il timore di altre manifestazioni di proteste contro il presidente, Abdel-Fattah el-Sisi. La piazza, che nel 2011 è stata l'epicentro della rivolta contro l'allora presidente Mubarak, è stata riaperta stamane, così come le stazioni della metropolitana intorno alla zona. Il Paese ha assistito a una dura repressione in seguito a manifestazioni in diverse città la scorsa settimana, disperse dalla polizia. Oltre duemila persone sono state arrestate, secondo gli avvocati, mentre l'ufficio del procuratore generale afferma di aver interrogato non più di 1.000 manifestanti. I quotidiani pro-governativi stamane titolavano sul monito di Sisi contro i tentativi 'ingannevoli' di screditarlo.