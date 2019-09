Afghanistan: posticipata chiusura seggi

KABUL, 28 SET - La commissione elettorale indipendente dell'Afghanistan ha deciso di posticipare alle 17.30 ora locale (le 15 italiane) la chiusura dei seggi per le elezioni presidenziali. Hawa Alim Nuristani, capo dell'organismo, ha detto che ci sono file di elettori fuori dai seggi e di voler dare la possibilità di esprimere il loro voto. Secondo lei, in tutto l'Afghanistan ci sono almeno 4.500 seggi aperti, malgrado la paura di attentati da parte dei talebani e gli attentati già avvenuti, che hanno fatto già almeno due morti e almeno 15 feriti, e disguidi di tipo organizzativo. In alcune aree del Paese, fra cui Kunduz, dove sono piovuti razzi e colpi di mortaio e un osservatore è rimasto ucciso, ci si aspetta tuttavia un'affluenza piuttosto bassa, proprio per i timori della gente.