Afghanistan: 2 morti in attacchi a voto

ROMA, 28 SET - Almeno due persone sono morte in diversi attentati in Afghanistan, dove si sta votando per le elezioni presidenziali e dove i talebani hanno promesso di colpire per cercare di impedirle. Lo riportano alcuni media internazionali. Un'esplosione a un seggio nel distretto di Sorkh Rod, nella provincia orientale di Nangarhar, ha fatto un morto. Un osservatore è stato ucciso da un razzo a Kunduz, nel nord. Almeno 15 feriti per una bomba in un seggio a Kandahar.