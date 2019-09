Giuliani vide cinque procuratori ucraini

WASHINGTON, 27 SET - Nel suo ruolo di avvocato personale del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani incontrò cinque procuratori ed ex procuratori ucraini sin dallo scorso anno. Lo rivela lo stesso legale al Washington Post, riferendo che in quei colloqui ottenne informazioni su Hunter Biden - il figlio dell'ex vicepresidente e ora candidato presidenziale democratico Joe Biden- che era membro del cda di una società energetica ucraina. Giuliani, ha affermato inoltre in una intervista alla Cnn che il dipartimento di Stato incoraggiò i suoi contatti con il governo di Kiev e approvò tutte le sue comunicazioni e ha detto di aver conservato cinque-sei sms come prova per salvaguardarsi nella vicenda. Il dipartimento di Stato ha da parte sua confermato che l'inviato Usa per l'Ucraina Kurt Volker mise in contatto Rudy Giulianicon un alto collaboratore del leader ucraino Volodymyr Zelensky "su richiesta del consigliere presidenziale Andriy Yermak", ma ha precisato che il legale "non parla per conto del governo Usa".