Eventuali accuse a Trump entro ottobre

WASHINGTON, 27 SET - Gli eventuali capi di imputazione per l'impeachment di Donald Trump potrebbero essere redatti entro la fine di ottobre. Lo scrive il New York Times citando le previsioni di alcuni deputati. Gli 'articoli' saranno scritti alla fine dell'indagine in corso, finalizzata ad accertare se e quali reati siano stati commessi dal tycoon nella telefonata al presidente ucraino per sollecitare indagini contro Joe Biden, suo potenziale sfidante nella corsa alla Casa Bianca, e nelle azioni per 'coprire' il colloquio.