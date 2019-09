Morto a 108 anni il barbiere più vecchio

NEW YORK, 27 SET - Un barbiere italo-americano entrato nel Guinness dei primati come il 'figaro' più vecchio del mondo è morto a 108 anni nella sua casa di New Windsor, a una ottantina di chilometri da New York. Emigrato dall'Italia esattamente cento anni fa, Anthony Mancinelli aveva cominciato a tagliare i capelli a 12 anni e solo lo scorso luglio era andato controvoglia in pensione. Mancinelli era nato il 2 marzo 1911 a Montemilone in provincia di Potenza. Era arrivato in America nel settembre 1919 sul bastimento Caserta per raggiungere un parente a Newburg, nella valle dell'Hudson. Nel 1923, quando aveva cominciato a tagliare i capelli a tempo pieno, un taglio costava 25 centesimi. Ai suoi ultimi clienti al Fantastic Cuts di New Windsor Anthony faceva pagare 19 dollari.