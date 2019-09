Harry, preoccupato negazionisti clima

ROMA, 26 SET - La lotta al cambiamento climatico "è una corsa contro il tempo, e noi la stiamo perdendo". Il principe Harry rilancia il suo impegno nella causa ambientalista nel corso del sua visita in Africa. Stavolta ha parlato dal Botswana, paese colpito da decenni di deforestazione. Lo riferisce la Bbc. "Non credo che nessuno al mondo possa negare la scienza", ha detto il Duca del Sussex, aggiungendo che da 30 anni ci sono evidenze del cambiamento climatico, che "è sempre più forte". Quindi, ha ricordato che i giovani in tutto il mondo stanno scioperando, al fianco di Greta Thunberg, per sollecitare i governi a intervenire. Per Harry la visita in Botswana è stata anche un'occasione per ricordare la madre Diana. "Venivo qui per allontanarmi da tutto" dopo la sua morte, ha confessato il principe, spiegando di sentirsi "profondamente legato a questo luogo e all'Africa" e di aver trovato in questi luoghi "alcuni dei miei amici più cari". Harry, durante una visita ad una riserva, ha anche aiutato a piantare degli alberi.