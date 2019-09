Venezuela: da Usa 119 mln dlr di aiuti

NEW YORK, 26 SET - "All'Assemblea Generale Onu abbiamo annunciato 119 milioni di dollari in aiuti per i programmi salvavita in Venezuela e nella regione, portando l'assistenza totale degli Stati Uniti per questa crisi a 568 milioni". Lo ha detto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo. "Rimaniamo uniti con il popolo venezuelano e impegnati a fornirgli l'aiuto che merita", ha aggiunto.