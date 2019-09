Talpa, Casa Bianca tentò di insabbiare

NEW YORK, 26 SET - "Nei giorni successivi" alla telefonata del 25 luglio fra Donald Trump e il leader ucraino Volodymyt Zelensky alcuni "funzionari della Casa Bianca sono intervenuti" per bloccare e mettere in sicurezza "le informazioni relative alla chiamata, soprattutto la trascrizione parola per parola. Queste azioni mettono a mio avviso in evidenza che i funzionari della Casa Bianca avevano capito la gravità di quanto emerso durante la conversazione". E' quanto emerge dalla denuncia della talpa che ha svelato conversazione. "Ho ricevuto informazioni da diversi funzionari del governo che il presidente sta usando il suo potere per sollecitare interferenze da parte di un Paese straniero sulle elezioni del 2020": è quanto si legge nella denuncia che fu presentata il 12 agosto dalla 'talpa' che ha svelato i contenuti della telefonata tra Donald Trump e il leader ucraino. "Le interferenze - prosegue - includono tra l'altro la pressione su un Paese straniero per indagare uno dei maggiori rivali politici del presidente".