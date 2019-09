Norvegia: nave da pesca russa in fiamme

HELSINKI, 26 SET - Un peschereccio russo con un serbatoio di ammoniaca e con circa 200.000 litri di gasolio all'interno è in fiamme in un porto della Norvegia settentrionale e le autorità hanno evacuato le aree circostanti per il rischio che possa esplodere. L'emittente pubblica norvegese NRK ha detto che l'incendio a bordo della nave 'Bukhta Naezdnik', ormeggiata nel porto di Breivika nella regione di Tromsoe, è iniziato ieri. Le foto trasmesse dalla tv mostrano una densa nube nera provenire dal peschereccio. Almeno 100 persone sono state evacuate dalla zona.