Tunisia: magnate Karoui rimane in cella

(ANSAmed) - TUNISI, 26 SET - Il magnate Nabil Karoui, che sfiderà al ballottaggio il conservatore Kais Saied alle elezioni presidenziali tunisine, in carcere dal 23 agosto scorso con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale, rimane in stato di detenzione. La corte d'Appello di Tunisi non ha potuto decidere sulla concessione della libertà provvisoria perché i magistrati sono in sciopero fino alla fine di questa settimana. I magistrati avevano annunciato il 20 settembre scorso l'astensione dalle funzioni in tutti i tribunali per protestare "contro l'aggressione avvenuta ai danni del procuratore della Repubblica di Tunisi da parte di un gruppo di avvocati". Il riferimento è al sit-in organizzato da una quarantina di avvocati del Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi presso l'ufficio del procuratore che, secondo il ministero dell'Interno, per le modalità in cui è avvenuto ha costretto le autorità a far intervenire la polizia. Gli avvocati invece denunciano di essere stati aggrediti.