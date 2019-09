Terremoto in Indonesia, almeno un morto

GIACARTA, 26 SET - E' di almeno un morto e diversi danni il bilancio del forte terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito stamattina le isole Molucche, in Indonesia. Parti dell'edificio di un'università islamica sono crollate nella capitale provinciale di Ambon, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati evacuati in tende all'aperto nel cortile. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro in mare a 33 km da Ambon, situata nell'isola omonima.