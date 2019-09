Le Pen attacca Macron su migranti

PARIGI, 25 SET - Marine Le Pen non crede al giro di vite sull'immigrazione promosso dal presidente Emmanuel Macron. In un post pubblicato su Twitter, la leader del Rassemblement National, ritiene che gli impegni del presidente siano tutto fumo e niente arrosto. "Bla, bla, bla...", ironizza Le Pen, aggiungendo che "30 anni fa, (l'allora premier Michel, ndr.) Rocard ci disse che non potevamo accogliere tutta la miseria del mondo...Guardate il risultato!". Da parte sua l'europarlamentare lepenista, Jordan Bardella, accusa Macron di "elettoralismo" e lo invita ad indire un "referendum" sull'immigrazione. "Molti francesi - ha proseguito ai microfoni di Radio Classique - non capiscono che si offrano cure gratuite ai clandestini mentre loro hanno sempre maggiori difficoltà a curarsi. In tempi di crisi - conclude - bisogna chiudere il rubinetto e il primo dei rubinetti da chiudere è quello dell'immigrazione".