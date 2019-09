Libia: Sarraji incontra Mogherini

IL CAIRO, 25 SET - Il presidente del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Serraj, ha incontrato ieri a New York l'Alto commissario per la politica estera comune della Ue, Federica Mogherini, con entrambe le parti che hanno sottolineato "l'importanza di una posizione unita europea sulla crisi libica". Ne dà notizia oggi in un comunicato il governo di Tripoli. Al centro del colloquio, svoltosi a margine dell'Assemblea generale, è stata anche la questione della "migrazione illegale", si sottolinea nella nota. Sarraj, prosegue il comunicato, ha ribadito che "la resistenza all'attacco contro la capitale Tripoli (da parte delle forze del maresciallo Khalifa Haftar, ndr) continuerà fino a quando gli aggressori saranno sconfitti" e ha aggiunto che "la ripresa del percorso politico deve essere basata su nuove regole e meccanismi che tengano in considerazione i risultati dell'aggressione contro Tripoli".