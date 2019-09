Meghan,Harry e Archie dal vescovo Tutu

LONDRA, 25 SET - Ritratti in primo piano e scena conquistata per il piccolo Archie nel viaggio di Harry e Meghan in Sudafrica, il primo in rappresentanza di casa Windsor come famiglia per il duca e la duchessa di Sussex. L'occasione è stato un incontro con il vescovo anglicano Desmond Tutu, storico militante anti-apartheid e premio Nobel per la Pace, a cui la coppia ha presentato il primogenito, 5 mesi non ancora compiuti. Il bebè è parso sorridente al pari dei suoi genitori e dell'anziano presule (accompagnato dalla figlia). "Ti piacciono le donne", ha scherzato Tutu accarezzandolo, dopo le smorfie scambiate dal piccolo con sua figlia. Mentre Meghan ha commentato l'apparente disinvoltura del bambino davanti a fotografi e tv con queste parole: "He's an old soul" (qualcosa come "è già una vecchia volpe"). E Harry ha confermato: "Penso si sia già abituato".