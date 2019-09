Esercitazioni militari russe a Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 SET - Le forze russe in Siria hanno condotto per la prima volta esercitazioni militari con le forze governative siriane nella zona di Damasco. La zona attorno alla capitale è tornata sotto il totale controllo delle forze lealiste e russe l'anno scorso dopo diversi anni di conflitto con milizie anti-regime. Il canale in arabo della tv di Stato russa ha diffuso oggi sui social network un filmato in cui si mostrano le esercitazioni militari congiunte tra forze siriane e quelle russe nell'area di Damasco.