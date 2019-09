Maduro a Putin, a Mosca a nostro agio

MOSCA, 25 SET - "Ci sentiamo sempre a nostro agio a Mosca e siamo sempre felici di essere qui". Lo ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro nel corso del suo incontro con Vladimir Putin, sottolineando che Mosca e Caracas "si sono dimostrate in grado di superare insieme qualsiasi difficoltà". "Stiamo cooperando in una varietà di settori: la Commissione intergovernativa di alto livello si è riunita a maggio e molte delle questioni affrontate sono state risolte con successo", ha detto Maduro. "Ciò è accaduto in molti settori, tra i quali la fornitura di derrate alimentari, l'assistenza sanitaria, energia e altri", ha aggiunto. L'incontro di oggi riassumerà i risultati del lavoro svolto quest'anno e "esaminerà i problemi eccezionali, le difficoltà affrontate da entrambe le parti, i progressi compiuti in numerosi settori e i piani per il futuro", ha concluso. Lo riporta Interfax.