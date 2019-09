Brexit: Ft,dimissioni Johnson e elezioni

BRUXELLES, 25 SET - Davanti alla sentenza della Corte suprema che ha giudicato illegale la decisione di sospendere le attività del Parlamento, "qualsiasi premier con un briciolo di rispetto per la democrazia britannica e le responsabilità del suo ufficio si dimetterebbe". Questo il duro attacco del Financial Times contenuto nell'editoriale non firmato di pagina 8. Poiché Johnson ha detto che non farà un passo indietro, il Parlamento dovrebbe sfiduciare il premier, "usare il suo diritto di formare un governo provvisorio che possa assicurare un'estensione della data della Brexit oltre il 31 ottobre e organizzare delle nuove elezioni", continua l'editoriale. "I giudici hanno parlato, ora tocca ai cittadini avere voce in capitolo. È così che funziona la democrazia costituzionale britannica", chiude FT.