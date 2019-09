Israele: elezioni,a Likud seggio in più

TEL AVIV, 25 SET - Al termine dello spoglio dei voti e delle verifiche di tutte le urne, la Commissione elettorale centrale ha reso noto di aver assegnato al Likud un seggio in più. Il partito di Benyamin Netanyahu sale così da 31 a 32 seggi sui 120 della Knesset, uno in meno del partito Blu Bianco che è confermato a quota 33. Da parte sua il partito Unione della Torah - che rientra nel blocco dei partiti di destra - scende da otto a sette seggi. Di conseguenza l'entità numerica del blocco dei partiti di destra resta invariata a quota 55. I partiti di centro-sinistra dispongono di 57 seggi, mentre il partito Israel Beitenu di Avigdor Lieberman, che dispone di otto seggi, non si è finora schierato con alcun blocco.