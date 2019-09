'Parigi è sporca', e parigini ammettono

PARIGI, 24 SET - The Guardian attacca, Parigi incassa: il quotidiano inglese punta il dito contro la sporcizia della Ville Lumiere, e nella capitale francese si ammette, dolorosamente, che il problema esiste. A lamentarsene, forse anche più del Guardian, sono ogni giorno gli abitanti della città, come scrive oggi il quotidiano Le Parisien. "Parigi, città del romanticismo, si lamenta della sua nuova immagine di sporcacciona d'Europa": l'affermazione della corrispondente in Francia del quotidiano inglese è contenuta in un articolo al veleno, nel quale si descrive Parigi come un immondezzaio a cielo aperto. Invitata dalla radio France Inter a replicare a queste accuse, la sindaca Anne Hidalgo, il cui mandato scade a marzo, più che reagire a The Guardian ha lanciato un appello alla responsabilità dei suoi concittadini: "penso che si debba ricominciare tutto dalla base - ha detto - l'educazione al rispetto, il rispetto degli altri...Non posso mettere uno spazzino dietro ad ogni parigino".