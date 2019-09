Johnson insiste, via dall'Ue il 31/10

NEW YORK, 24 SET - La Gran Bretagna lascerà l'Ue il 31 ottobre. Lo ribadisce il primo ministro britannico Boris Johnson a New York. In un incontro con il premier irlandese Leo Varadkar a margine della 74/a Assemblea Generale, il primo ministro britannico Boris Johnson ha ribadito che Londra lascerà la Ue il 31 ottobre e si è detto "cautamente ottimista" sulla possibilità di arrivare a un accordo accettabile a entrambe le parti attraverso negoziati. "Il primo ministro ha sottolineato il suo fermo sostegno all'accordo di Belfast e ha aggiunto che non metteremo mai infrastrutture o controlli al confine", ha detto un portavoce di Downing Street. Sia Johnson che Varadkar hanno concordato sull'importanza di assicurare la pace, la sicurezza e la prosperità dell'Irlanda del Nord, ha aggiunto il portavoce.