Pakistan: terremoto 5.8, 19 morti

ISLAMABAD, 24 SET - Almeno 19 morti e oltre 300 feriti: è il bilancio preliminare del terremoto di magnitudo 5.8 che oggi ha colpito il nord-est del Pakistan. Il sisma ha avuto l'epicentro vicino alla città di Jehlum, nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmir pakistano, ma è stato avvertito in diverse province e nella capitale Islamabad, dove la popolazione è scesa in strada abbandonando gli edifici più alti. Dopo la scossa, l'esercito ha inviato truppe e squadre mediche nell'area colpita per assistere le autorità nel soccorso dei civili.