Guterres, duello Usa-Cina grande rischio

NEW YORK, 24 SET - "All'orizzonte si profila un nuovo rischio reale. Temo la possibilità di una grande frattura, il mondo diviso in due con le due più grandi economie mondiali che creano mondi separati e in competizione, ciascuno con una propria valuta dominante, regole commerciali e finanziarie, Internet, intelligenza artificiale, strategie geopolitiche e militari". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Guterres facendo riferimento senza nominarle a Usa e Cina. "Dobbiamo fare il possibile per evitare la grande frattura".