Ue: Amendola,ridurremo infrazioni Italia

ROMA, 24 SET - "Ho già evidenziato la preoccupazione mia e del governo per l'aumento delle procedure di infrazione a carico dell'Italia nel 2019, durante il precedente governo. Proprio per invertire la rotta al più presto e ridurre il numero delle infrazioni a nostro carico, ho già avviato la procedura di nomina del nuovo responsabile della struttura di missione per la risoluzione delle procedure di infrazione Massimo Condinanzi, Professore ordinario di diritto dell'Unione europea nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Il professor Condinanzi aveva già in passato ricoperto questo incarico, raggiungendo ottimi risultati". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel corso della sua audizione di fronte alle commissioni riunite Politiche Ue di Camera e Senato.