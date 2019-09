Onu: allarmante chance guerra nel Golfo

NEW YORK, 24 SET - "Siamo di fronte all'allarmante possibilità di conflitti armati nel Golfo, con conseguenze che il mondo non si può permettere". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, aprendo i lavori della 74esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro. "Il recente attacco alle strutture petrolifere dell'Arabia Saudita è del tutto inaccettabile - ha aggiunto - In un contesto in cui un piccolo errore di calcolo può portare a un grande confronto, dobbiamo fare tutto il possibile per spingere per ragione e moderazione".