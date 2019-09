Usa 2020:Sanders propone tassa ai ricchi

NEW YORK, 24 SET - Bernie Sanders propone una nuova tassa sui paperoni americani per affrontare e risolvere le crescenti disuguaglianze nella società. "Ora basta. Attaccheremo la classe dei miliardari, ridurremo sostanzialmente la loro ricchezza e metteremo fine al fatto che la nostra democrazia diventi una oligarchia corrotta" ha affermato il candidato democratico alla Casa Bianca. "Ritengo che i miliardari non dovrebbero esistere. Questa proposta non elimina i miliardari, ma elimina molta della loro ricchezza" ha aggiunto.