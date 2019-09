Brexit: tra Labour passa linea Corbyn

LONDRA, 23 SET - La conferenza del Labour ha votato a maggioranza, non senza contrasti, a favore della mozione sulla Brexit presentata da Jeremy Corbyn che impegna il partito a convocare un secondo referendum entro 6 mesi in caso di vittoria elettorale, ma rinvia la decisione se impegnarsi fin d'ora a far campagna pro Remain o lasciare libertà di voto. La mozione opposta, presentata dal fronte che voleva fin d'ora la scelta del 'partito del Remain', non è invece passata ma ha avuto consensi anche fra alcuni fedelissimi del leader.