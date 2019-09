Spagna: domani decisione su resti Franco

ROMA, 23 SET - La Corte Suprema della Spagna domani dirà l'ultima parola sulla richiesta di riesumare i resti del dittatore Francisco Franco per rimuoverli dalla Valle de los Caidos, il monumento costruito per commemorare le vittime della Guerra Civile. Si tratta di una volontà espressa dal governo socialista del premier Pedro Sanchez al suo arrivo, lo scorso anno, alla Moncloa, ma bloccata poi dalla giustizia per un ricorso della famiglia di Franco, contraria alla rimozione.