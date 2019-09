Rohani partito per l'assemblea Onu a Ny

ISTANBUL, 23 SET - Il presidente iraniano Hassan Rohani è partito stamani per New York, dove parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu e intende presentare il suo piano di pace per la regione, definito "Coalizione per la speranza". Lo riferisce l'Irna, citando l'ufficio per la comunicazione presidenziale di Teheran. Il capo del governo della Repubblica islamica incontrerà anche diversi leader mondiali, mentre resta escluso al momento un faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump. Per Rohani sono anche previsti incontri con i media internazionali e una conferenza stampa al termine del summit. Il suo ritorno in patria è atteso giovedì sera.