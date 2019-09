Egitto: polizia intorno a piazza Tahrir

IL CAIRO, 21 SET - Diversi camion e camionette della polizia e decine di agenti sono schierati oggi intorno a Piazza Tahrir al Cairo, dove la notte scorsa alcune centinaia di manifestanti si sono radunati scandendo slogan contro il presidente Abdel Fattah al Sisi. La situazione ora è tuttavia calma, il traffico normale e non si nota alcun segno di tensione, a parte lo schieramento delle forze dell'ordine, particolarmente nutrito all'entrata della piazza in direzione del Nilo. La manifestazione di ieri sera, dispersa dalla polizia che ha fatto uso di gas lacrimogeni, ha visto una partecipazione limitata. Ma si è pur sempre trattato del primo segno aperto di dissenso da quando Sisi ha preso il potere, nel 2013. Non si conosce ancora il numero degli arrestati, perché i mezzi d'informazione ufficiali non danno notizie su quanto avvenuto. Altre manifestazioni di protesta si sono svolte la notte scorsa ad Alessandria, Suez, Damietta e Mahallah.