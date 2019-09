Greta, in Germania in piazza 1,4 milioni

ROMA, 20 SET - "Il cambiamento sta arrivando, che ti piaccia o no". Lo scrive l'attivista Greta Thunberg su Twitter a proposito delle manifestazioni per il clima che si stanno svolgendo in tutto il mondo. "1,4 milioni soltanto in Germania", sottolinea la giovane attivista ripostando un tweet degli organizzatori 'Fridays For Future Germany'.