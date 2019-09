Clima: Greta, folla in Australia

ROMA, 20 SET - "Foto incredibili dalla manifestazione in Australia per il #climatestrike. E' ancora notte a New York, quindi per favore condividete quante più foto potete dei cortei che si muovono dall'Asia all'Europa e l'Africa": così Greta Thunberg su twitter. L'attivista svedese guiderà le manifestazioni previste oggi proprio a New York. In Australia i cortei stanno radunando quasi 300.000 persone secondo gli organizzatori del School Strike 4 Climate: la stima riguarda solo 7 città sulle 110 nelle quali sono in corso le manifestazioni.