Pacchetto clima, accordo a Berlino

BERLINO, 20 SET - Accordo raggiunto a Berlino sulle misure per il clima all'interno della Grosse Koalition. Lo rende noto la Dpa citando fonti di governo. L'accordo, secondo le indiscrezioni, metterebbe sul tavolo 40 miliardi da destinare alla tutela dell'ambiente. Alle 13 è prevista la riunione del Consiglio dei ministri. La Grosse Koalition al governo in Germania non farà nuovi debiti e manterrà il pareggio di bilancio anche nel varare il pacchetto di misure per il clima che potrebbe pesare per decine di miliardi. Al momento non circolano ancora le cifre ufficiali del costo della misura. Lo rende noto la Dpa citando fonti di governo.