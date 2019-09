Usa proroga legge per evitare shutdown

WASHINGTON, 19 SET - Con 301 sì e 123 no, la Camera ha approvato in maniera bipartisan una legge a breve termine per evitare il 30 settembre uno shutdown, ossia un blocco delle attività governative, mantenendo gli attuali livelli di spesa sino al 21 novembre. In questo periodo i parlamentari potranno così negoziare ed eventualmente approvare un bilancio da 1400 miliardi di dollari, se riusciranno a superare le loro divergenze, dalla sanità alla difesa e all''immigrazione, compreso il muro col Messico avversato dai dem. Il provvedimento approvato oggi passa ora al Senato, poi dovrà essere firmato dal presidente.