Iran: Zarif, 'non vogliamo la guerra'

ISTANBUL, 19 SET - "Nella mia intervista alla Cnn, ho enfatizzato che non può esistere una cosa come un 'raid limitato'. L'Iran non vuole la guerra, ma non esiteremo a difenderci". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri di Teheran Mohammad Javad Zarif, pubblicando poi un estratto dell'intervista. "Inoltre, gli yemeniti, sotto brutale attacco da anni, hanno forti motivazioni a costruire ciò che serve per difendersi", ha aggiunto Zarif nel post, ribadendo così che gli attacchi agli impianti di Saudi Aramco sono da attribuire agli insorti yemeniti filo-iraniani Houthi.