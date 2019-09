Trump, molte opzioni per risposta a Iran

WASHINGTON, 18 SET - Per rispondere agli attacchi al petrolio saudita che gli Usa attribuiscono all'Iran "ci sono molte opzioni, c'e' anche l'ultima opzione": lo ha detto ai reporter Donald Trump, riferendosi alla guerra. In un tweet precedente il presidente aveva tuttavia definito un "segno di forza" della sua amministrazione la sua decisione di non colpire l'Iran in risposta all'abbattimento di un drone americano nel Golfo. Ieri il senatore repubblicano Lindsey Graham, uno dei parlamentari più vicini al tycoon, aveva invece sostenuto che la risposta misurata del presidente "è stato vista chiaramente come un segno di debolezza dal regime iraniano".