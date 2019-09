Honk Kong, niente fuochi artificio

PECHINO, 18 SET - I fuochi d'artificio annuali di Hong Kong in occasione del primo ottobre, giorno della fondazione della Repubblica popolare cinese, non si terranno a causa delle proteste pro-democrazia che, dopo oltre 100 giorni dal loro inizio, non appaiono prossimi alla fine. Il governo locale, in uno scarno comunicato, ha spiegato che il famoso spettacolo di Victoria Harbour è stato cancellato alla luce "dell'ultima situazione" e in merito "alla sicurezza pubblica", malgrado il 2019 segni i 70 anni della nascita della Repubblica popolare.