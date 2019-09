Maduro, pronto a dialogo con Guaidò

CARACAS, 10 SET - Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha assicurato di essere disponibile ad una ripresa del dialogo avviato nell'isola di Barbados con l'opposizione guidata dal presidente del Parlamento, Juan Guaidó, e ad "appoggiare le iniziative" che volesse proporre al riguardo il governo della Norvegia. Attraverso la tv statale Vtv Maduro ha aggiunto ieri sera che "quando il governo della Norvegia vorrà invitarci ad un incontro per riprendere i punti di dialogo che abbiamo esaminato con loro, siamo pronti ad intervenire, in qualunque momento, dovunque, sempre pronti per il dialogo, il negoziato e gli accordi".