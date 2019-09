Air India, pasti vegetariani a equipaggi

NEW DELHI, 18 SET - La Air India mette a dieta il proprio personale di bordo: sotto il peso di un indebitamento di circa 580 milioni di rupie (circa 7,35 miliardi di euro), la compagnia aerea statale indiana ha deciso di cambiare anche il menù dei piloti e degli assistenti di volo offrendo loro piatti a basso contenuto di grassi, in gran parte vegetariani. L'obiettivo, ha detto il portavoce Dhananjay Kumar, è di offrire pasti sani ed economici agli equipaggi sia sui voli interni sia su quelli internazionali. Kumar non ha voluto precisare quale sarà il risparmio, ma secondo i media con il nuovo menù il costo di ogni pasto scenderà a un terzo di quello attuale di 500-800 rupie (fino a 10 euro). La decisione giunge nel momento in cui il governo indiano sta cercando di vendere la compagnia. Nel 2009 la Air India licenziò 10 assistenti di volo perche' erano ancora sovrappeso tre anni dopo essere state trasferite ad impieghi a terra.