Israele al voto, alle 16 affluenza 44,3%

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 SET - La percentuale di voto registrata alle ore 16.00 locali (le 15.00 in Italia) è stata del 44,3 per cento, corrispondente a 2.834.584 votanti. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale. Si tratta dell' 1,5 per cento in più rispetto alle politiche dello scorso aprile.