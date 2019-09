Brexit: Johnson a Merkel, acceleriamo

LONDRA, 17 SET - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto oggi una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel per fare il punto sul problematico obiettivo di un rinnovato accordo sulla Brexit con Bruxelles entro la data di uscita del Regno dall'Ue fissata sulla carta per il 31 ottobre. Lo riferisce Downing Street, sottolineando come Johnson abbia rilevato una sintonia sull'importanza di "accelerare gli sforzi per trovare un accordo senza il backstop" sul confine irlandese che il Parlamento di Westminster "possa approvare prima del 31 ottobre". La telefonata arriva all'indomani dell'esito deludente del primo incontro avuto ieri da Johnson a Lussemburgo da premier con il presidente uscente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker.