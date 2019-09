Onu:Rohani vedrà premier giapponese Abe

ISTANBUL, 17 SET - Il premier giapponese Shinzo Abe incontrerà il presidente iraniano Hassan Rohani a margine della riunione la prossima settimana a New York dell'Assemblea generale dell'Onu. Lo riferisce l'Isna, citando media nipponici. Lo scorso giugno, in una storica visita, Abe si era recato a Teheran per una missione di mediazione tra Iran e Stati Uniti. Oltre Rohani, il capo del governo di Tokyo aveva incontrato anche la Guida suprema della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei.