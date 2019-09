Ue: Pe su stile vita europeo, problema

STRASBURGO, 17 SET - "Continueremo a fare pressione" sulla questione del nome 'per la protezione dello stile di vita europeo' attribuito da Ursula von der Leyen al portafoglio del commissario greco Margaritis Schinas, che si occuperà anche di immigrazione. Lo ha detto la capogruppo dei socialisti al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez. "Esprimeremo questo e altri dubbi - ha spiegato - alla riunione dei capigruppo" giovedì all'Eurocamera, cui parteciperà anche la presidente eletta della Commissione europea. "Lei ha capito che c'è un problema su questa dicitura - ha aggiunto - e per questo ha scritto quell'articolo pubblicato sui quotidiani. Ma in ogni caso il problema rimane".