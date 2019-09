Sfidò gli squali per sfuggire a Epstein

ROMA, 17 SET - Mesi di abusi e finalmente uno spiraglio in un raro momento di libertà: Sarah Ransome, una delle accusatrici di Jeffrey Epstein, contava sulle sue capacità di nuotatrice per lasciare l'isola privata Little St James del finanziere morto suicida in carcere a New York, puntava a raggiungere la vicina isola di St. Thomas in un'impresa dettata dalla disperazione, che nemmeno le acque infestate da squali riuscivano ad arginare. "Ero stata stuprata tre volte quel giorno. A quel punto uno squalo sarebbe stato il mio migliore amico. Non ci ho nemmeno pensato, volevo solo fuggire", ha raccontato al Telegraph la donna britannica nella sua prima intervista. Ransome non arrivò lontano, fu individuata grazie alle videocamere disseminate sull'isola e in pochi minuti convinta a rientrare, si legge ancora sul Telegraph. Nel 2017 la donna però denunciò Epstein e la sua confidente Ghislaine Maxwell oltre a tre presunte assistenti, affermando di essere stata vittima di traffico sessuale per sette mesi.