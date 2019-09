Colombia: Farc, lotta armata obsoleta

ROMA, 16 SET - L'ex guerrigliero delle Farc colombiane "Timochenko", oggi leader del partito Forza Alternativa Rivoluzionaria Comune (Farc) nato dalla smobilitazione del gruppo ribelle, ha dichiarato in un'intervista a El Pais che il nuovo gruppo armato nato dal ritorno alle armi di alcuni ex leader Farc, tra cui l'ex capo negoziatore della pace Ivan Marquez, è formato da "una manciata di illusi" e che "la lotta armata è ormai obsoleta nel tempo". Rodrigo Londono Echeverri, vero nome di Timochenko, classe 1959, si è unito alle Farc all'età di 17 anni. Dopo quattro decenni di guerra contro lo Stato, ha firmato gli accordi di pace che hanno posto fine al conflitto armato colombiano. "Non avrei mai pensato che avrebbero preso quella decisione", ha commentato Timochenko, parlando del ritorno alla lotta armata di Marquez, di Jesus Santrich e altri ex leader delle smobilitate Farc.